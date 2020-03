Come fare soldi attraverso il Social Trading

Con il social trading, gli investitori possono copiare le strategie degli investitori di successo semplicemente seguendole – e investendo una parte predeterminata del loro patrimonio negli stessi titoli. Ma è anche redditizio per i grandi commercianti avere molti seguaci.

Molti investitori stanno nuotando nello stagno del mercato azionario, tutti vogliono guadagnare profitti, ma i pericoli sono in agguato. Qual è la migliore protezione contro gli squali della finanza? L’intelligenza delle masse.

Indipendentemente dalle dimensioni del singolo investitore, se un numero sufficiente di loro nuota nello sciame, si può formare una squadra potente. Ciò che gli investitori già conoscono come social media come Facebook e Twitter è disponibile anche per gli investimenti. Questo fenomeno è chiamato social trading.

L’idea di base del Social Trading: Gli utenti possono accedere alle piattaforme, scambiarsi informazioni tra loro e seguire e imitare le transazioni dei trader più popolari, ovvero copiare le transazioni. Su eToro e Wikifolio, i pesci grossi sono chiamati “trader”, su ZuluTrade “trader”. L’idea è la stessa: migliore è la performance, più gli investitori seguono gli esempi. È qui che entra in gioco il fenomeno dello sciame di intelligenza: le prestazioni sono migliorate dalla saggezza delle masse, come ha rilevato l’Università di Bochum in uno studio.

Un modello per migliaia di investitori

I migliori trader si trovano su tutte le piattaforme: a Zulutrade, un certo “fibotradingchris” greco occupa il terzo posto nella classifica generale: raggiunge un ritorno sull’investimento (ROI) del 710 per cento in 28 settimane, con una perdita massima (drawdown) del dieci per cento nell’arco dell’anno. È seguito da quasi 4.000 investitori – che possono anche valutare la sua performance e commentarla. Attualmente, il 73% degli intervistati raccomanda il miglior trader di Hellas.

Al leader di mercato eToro, una piattaforma ben nota che viene presentata in dettaglio su questa pagina <https://trading-online.pro/etoro/>, Christian Fahrner, 24 anni, è uno dei pesci più grandi dello stagno. Nella classifica generale, è il terzo trader più copiato. Il suo nome commerciale: FC Investment. Negli ultimi tre mesi, Fahrner ha ottenuto un ritorno di oltre il 52%. Anche altri investitori ne traggono vantaggio: attualmente Fahrner è seguito da più di 15.400 investitori sulla piattaforma di trading e segue le sue negoziazioni; più di 4.400 investitori le copiano.

Top-Trader

Christian Fahrner è uno dei principali investitori nella piattaforma di social trading di eToro.

Profilo Top Trader :

Nome Christian Fahrner

Nome commerciale Investment FC

Ventiquattro anni

Andamento per 3 mesi 52,2

estrazione massima (perdita massima) a settimana per 3 mesi 5.4

Questo si addice all’uomo di Stoccarda: “Come giovane uomo d’affari, posso presentare la mia strategia al pubblico. Se gli investitori sono convinti delle mie prestazioni e mi copiano, posso guadagnare soldi extra per i miei studi”. Perché i migliori commercianti vengono premiati.

In eToro, ad esempio, è così che funziona: Gli investitori si iscrivono, fanno trading e si qualificano dopo tre mesi per il programma per investitori popolari. Naturalmente, gli investitori devono essere identificati, il che significa che devono rinunciare al loro anonimato prima ancora di poter pensare al denaro. Tra le altre cose, devono dare il loro vero nome, una foto e una breve biografia. Un altro requisito è che un investitore deve essere copiato da almeno altri dieci investitori.

Più copiatrici ci sono, più alto è il reddito.

Se il top trader vince effettivamente molti seguaci, il denaro reale affluisce sul suo conto: La remunerazione mensile dipende dal numero di trader qualificate (cioè i follower che copiano un trader con almeno 100 euro) e dalla costanza del successo (misurata in quattro periodi).

La scelta degli investitori è determinata dai numeri: più alto è il rendimento, più popolare è il trader. Questo può essere facilmente compreso dalle statistiche: il numero di settimane di profitto, di prestazioni o di prelievo. Un trader come Fahrner può essere in grado di attirare l’attenzione di altri investitori, ma per lui solo i fatti giocano il ruolo principale: Più alto è il rendimento, più un trader diventa popolare. Questo può essere facilmente compreso dalle statistiche: il numero di settimane di profitto, di prestazioni o di prelievo.