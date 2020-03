AUSL IRCCS Reggio Emilia: rimodulazione dell’attività ambulatoriale specialistica, servizi aperti

La Direzione aziendale informa che, in seguito al blocco dell’attività programmata, tutte le persone che hanno ricevuto sms di disdetta prenotazioni possono chiamare per informazioni il numero 0522 296555 dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00.

Attualmente sono garantite esclusivamente le prestazioni urgenti, le urgenti indifferibili e quelle necessarie alla continuità di cura in pazienti cronici (tra cui oncologici).

Si svolgono regolarmente le prestazioni per le donne in stato di gravidanza, che possono presentarsi all’appuntamento anche nel caso in cui abbiano ricevuto l’sms di disdetta, così come le vaccinazioni pediatriche. In questo caso, è opportuno che un solo genitore porti il bambino al servizio vaccinazioni.

Si ricorda che è attivo il numero 0522 339000 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 in caso di febbre o tosse o rientro dalla Cina o paesi interessati dall’epidemia da meno di 14 giorni.

In generale si raccomanda di rivolgersi ai servizi solo nei casi strettamente necessari.

Di seguito i Centri Prelievi, sportelli CUP e SAUB attivi in Provincia

I centri prelievo eseguiranno esclusivamente :

Esami per pazienti in TAO e NAO;

esami con urgenza U o B;

esami per pazienti con esenzione “048” indicativo per patologia oncologica;

esami per donne in gravidanza;

titolazione e dosaggio di farmaci.

Distretto di Castelnovo Monti

Centro Prelievi – Ospedale S. Anna dal lunedì al venerdì: 7.30-9.15

CUP Ospedale S. Anna dal lunedì al venerdì: 7.20-12.30 sabato: 7.20 – 12.00

SAUB Ospedale S. Anna dal lunedì al venerdì: 8.00 -12.30; sabato: 8.00 – 12.00

Distretto di Correggio

Centro Prelievi sede Distretto da lunedì al sabato dalle 7.15 alle 9.15

CUP Sede Distretto dal lunedì al sabato7.30-13.00

Casa della Salute di Fabbrico: solo nelle mattine di martedì, mercoledì, giovedì ore 7.30-13.00

SAUB Sede Distretto Dal lunedì al sabato: 9.00- 13.00

Distretto di Guastalla

Centro Prelievi Case della Salute di Novellara e Brescello Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 – 9.15

CUP Ospedale Guastalla dal lunedì a giovedì: 7.30-17.00 Venerdì: 7.30-13 sabato: 8.00-12.00

Casa della Salute Novellara 7.30-13.00 da lunedì a venerdì

Casa della Salute Brescello 7.30-12.15 da lunedì a venerdì (con CUP comunale)

SAUB Ospedale Guastalla 7.30 – 17 da lunedì a giovedì; venerdì 7.30 – 13.00, sabato 8.00 – 12.00

Casa della Salute Novellara 7.30 – 13 da lunedì a venerdì

Distretto di Montecchio

Centro Prelievi Casa della Salute di S.Ilario d’Enza dal lunedì’ al venerdì: 7.30 – 9.00

CUP – Casa della Salute di S.Ilario d’Enza dal lunedì’ al venerdì: 7.30 – 9.00

SAUB Ospedale Franchini dal lunedì al venerdì: 8.00 – 13.00 sabato ore 8.00 – 11.50

Distretto di Reggio Emila

Centro Prelievi Casa del Dono: urgenze, pazienti oncologici, dosaggio farmaci, esami gravidanza (no curve glicemiche)

dal lunedì al venerdì: 7.00-9.30

Arcispedale Santa Maria Nuova minori di 15 anni TAO/NAO , curve glicemiche , pazienti seguiti in DH /DSA

dal lunedì al sabato:7.00-9.30 (urgenze 7.00-13.00)

CUP Casa della Salute di Puianello da lun a ven: 7.30-13.00

Centro Odontoiatrico di Via delle Ortolane da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.45; da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 17.30; sabato dalle 8.00 alle 12.30

Poliambulatorio Via Monte San Michele da lunedì a venerdì: 08.00-12.45 | martedì e giovedì pomeriggio: 14.00-17.30

Casa del dono: da lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 17.00

SAUB via Amendola lunedì: 8.00 – 13.00 martedì: 8.00 – 16.30 da mer a ven: 8.00 – 12.30sabato: 8.00 – 12.00

Distretto di Scandiano

Centro Prelievi Ospedale dal lunedì al venerdì: 7.00-9.00 prelievi e consegna campioni biologici e sabato 8.00-12.00 solo ritiro referti

CUP palazzina ex Lodesani dal lunedì al venerdì: 7.40-13.30; sabato: 7.50 – 12.00

SAUB palazzina ex Lodesani dal lunedì al venerdì: 7.40-13.30; sabato: 7.50 – 12.00

Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento dell’epidemia da Coronavirus, la Regione Emilia-Romagna ha disposto su tutto il territorio regionale la temporanea sospensione delle sedute delle Commissioni Mediche Locali per l’idoneità alla guida, in quanto particolarmente affollate da persone con disabilità, anziane e con multiple patologie.

La Regione ha nel contempo richiesto al Ministero Infrastrutture e Trasporti che ai soggetti con patente in scadenza dal 9 marzo o con permesso provvisorio di guida con scadenza nella stessa data, sia concesso di condurre veicoli a motore anche con patente scaduta, senza incorrere in sanzioni, fino alla ripresa delle normali attività di accertamento medico-legale.

Sarà nostra dare tempestiva informazione delle disposizioni del Ministero dei Trasporti e, successivamente, della data di ripresa dell’attività della Commissione, che verrà definita in base all’evoluzione dell’epidemia.