A Casalgrande consiglio comunale a porte chiuse

L’emergenza Coronavirus non blocca l’attività istituzionale del comune, che si svolge nel ferreo rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del contagio. La seduta del Consiglio Comunale si terrà regolarmente alle ore 21 di domani sera, 12 marzo, ma a porte chiuse e in diretta streaming sulla pagina facebook del comune di Casalgrande, per consentire ai cittadini di seguirla online, come ormai avviene abitualmente. Anche i consiglieri e i membri della Giunta rispetteranno le distanze di sicurezza tra di loro e le indicazioni per evitare di diffondere il Coronavirus.