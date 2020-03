Tre arresti per spaccio ieri sera a Sassuolo

Ieri sera i Carabinieri del NORM della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto tre giovani, due stranieri e un italiano, tutti tra i 36 e 40 anni di età, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel transitare per via Circonvallazione hanno notato come l’atteggiamento dei tre fosse sospetto, tant’è che uno di loro nel vedere i Carabinieri si è disfatto di un involucro, immediatamente recuperato dai miliari, con all’interno 30 grammi di cocaina, che aveva pagato ai due ragazzi stranieri 1.350 euro.

La perquisizione personale dei due ragazzi stranieri permetteva di trovare i soldi, mentre la successiva perquisizione dell’abitazione dell’italiano permetteva di trovare ulteriori 9 gr. di sostanza stupefacente tipo hashish oltre a materiale atto al confezionamento.

Questa mattina si è svolto il processo per direttissima. Gli arresti sono stati convalidati; per i due cittadini stranieri è stata disposta la custodia in carcere mentre il cittadino italiano è stato posto agli arresti domiciliari.