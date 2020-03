Trasporti-logistica Filt Cgil Modena: dal 16 marzo accesso solo su appuntamento

Causa emergenza sanitaria da Covid 19, il sindacato trasporti Filt Cgil Modena, non riceverà più liberamente i lavoratori nei propri uffici di Modena e provincia, ma solo su appuntamento. Questo per contingentare gli accessi in spazi ristretti ed evitare affollamenti nelle sale di aspetto. Da lunedì 16 marzo a sabato 4 aprile sarà dunque necessario prendere appuntamento per consulenze, vertenze, ecc…

Per prendere appuntamento sulla sede di Modena (piazza Cittadella, 36) è necessario chiamare lo 059.326335, oppure 059.326270, oppure 059.326266.

Per la sede di Carpi (via 3 Febbraio) chiamare 059.6310411, per la sede di Sassuolo (via Tien An Men, 219) chiamare 0536.804704, per la sede di Vignola chiamare 059.775059 (v. Cesare Battisti, 2).

Ricordiamo che gli orari di apertura al pubblico rimangono gli stessi, per la sede di Modena lunedì mattina 9.30-12.30, martedì 15.30-18.30 e giovedì 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Per la sede di Carpi il giovedì mattina ore 9.30-12.30, a Vignola lunedì e giovedì pomeriggio ore 15-18.30 e a Sassuolo martedì pomeriggio 15.30-18.30. Come detto, sarà possibile venire in questi orari ma solo su appuntamento.