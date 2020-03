Sindacati inquilini Sunia, Sicet, Uniat Modena: emergenza sanitaria, sospendere gli sfratti

I sindacati inquilini Sunia Sicet e Uniat di Modena chiedono al Prefetto di sospendere gli sfratti esecutivi sull’intero territorio modenese. In un periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, è necessario non aggiungere altri problemi alla collettività, sia alle famiglie sotto sfratto sia per non distogliere la forza pubblica impegnata in altre funzioni prioritarie.

Pertanto i sindacati ritengono che in questa fase, dove, a parte lo spostamento per comprovati motivi di lavoro/necessità/motivi sanitari, è necessario e doveroso rimanere a casa, sia necessario bloccare tutte le procedure di sfratto per tutto il periodo previsto dalle normative.

“Ci auguriamo – affermano Antonietta Mencarelli Sunia, Eugenia Cella Sicet e Patrizia Pedretti Uniat – che il Prefetto disponga immediatamente la sospensione degli sfratti”.