Reggio Emilia, l’Assessore Marchi: “Grazie all’impegno delle farmacie comunali e degli operatori”

“Ci associamo al ministro Speranza che in questi giorni ha ringraziato tutti i farmacisti italiani, assieme a tutti gli operatori che, in questo delicato momento, sono in prima linea”: a ribadirlo è l’assessore al Welfare Daniele Marchi, ricordando l’impegno delle Farmacie presenti sul territorio comunale e di tutti gli operatori a servizio dei cittadini, in particolare in questo momento fondamentale per il contenimento del Covid-19.

“Anche le farmacie della città, comunali e private, sono aperte e continuano nel loro servizio. Farmacie Comunali Riunite è operativa con 28 farmacie e oltre 150 farmacisti, oltre a tutti gli operatori del magazzino e amministrativi, stanno garantendo un servizio essenziale alla comunità, al quale si è aggiunto in queste ore l’importante servizio di consegna gratuita a domicilio. A tutti loro va il nostro grazie, delle istituzioni e dell’intera comunità”.

LA FARMACIA A DOMICILIO – Si ricorda che per tutto il mese di marzo, al fine di consentire il contenimento della diffusione del Covid-19, le Farmacie comunali offrono il servizio di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci ai cittadini del comune di Reggio Emilia, in particolare per venire incontro alle esigenze di alcune categorie di cittadini con maggiore fragilità. Le quattro Farmacie Comunali Fcr che garantiranno gratuitamente, per tutto il mese di marzo, la consegna a domicilio sul territorio di Reggio Emilia, in collaborazione con Pharmap.it, sono:

Farmacia comunale Santa Croce – Viale Regina Margherita, 29/F – 0522 272458

Farmacia comunale Papa Giovanni – Via Papa Giovanni XXIII, 21/1 – 0522 334158

Farmacia comunale Orologio – Via M. Clementi, 40 – 0522 381345

Farmacia comunale Canalina – Via Gandhi, 3/F – 0522 324792

Le Farmacie Comunali sono dislocate in quattro zone strategiche di Reggio Emilia, così da poter coprire la totalità della città con il servizio che consentirà di far arrivare a casa dei clienti i prodotti richiesti.

Per l’attivazione del servizio è sufficiente chiamare le Farmacie Fcr nelle quali è attivo dal lunedì al venerdì. La Farmacia preparerà i prodotti richiesti e con la collaborazione dell’azienda Pharmap li farà recapitare direttamente a casa dei cittadini.

Per i farmaci con obbligo di prescrizione, i clienti potranno delegare Pharmap al ritiro della ricetta a domicilio o dal medico.