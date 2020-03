Processionaria del pino: “rimuovere i nidi dagli alberi”

Contrastare la diffusione della processionaria del pino, un bruco dai peli urticanti che può risultare dannoso per le persone, gli animali domestici e le stesse piante. È questo l’obiettivo dell’ordinanza emessa dal Comune di Modena che chiede ai cittadini e ai gestori di aree verdi di ispezionare entro il 30 marzo i propri giardini per individuare e distruggere i nidi che contengono le larve, bozzoli di colore biancastro con diametro di 10-20 centimetri presenti soprattutto su pini e cedri.

La processionaria è una farfalla notturna che deve il suo nome alle “processioni” che le larve (i bruchi) compiono, appunto, tra febbraio e marzo quando si spostano in fila indiana lungo il tronco delle piante infestate o sul terreno per interrarsi e trasformarsi in crisalide e poi nella farfalla. I bruchi della processionaria sono molto pericolosi perché provvisti di minuscoli peli urticanti che, al contatto, liberano una sostanza fortemente irritante per l’uomo e per gli animali domestici. I peli, inoltre, si disperdono facilmente e, se entrano in contatto con le persone, possono provocare infiammazioni cutanee, agli occhi, alle mucose e alle vie respiratorie. Per questo motivo, i tecnici del settore Diritti animali del Comune di Modena raccomandano di non toccare mai a mani nude né i nidi né gli insetti.

Come prevede l’ordinanza, quindi, se si rileva un nido di processionaria su un albero del proprio giardino è necessario rimuoverlo anche rivolgendosi, eventualmente, a una ditta specializzata. I nidi devono essere raccolti con le mani sempre protette da guanti e adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il contatto con i peli urticanti. I bozzoli vanno distrutti mediante fuoco. All’obbligo di rimuovere i nidi si accompagna la raccomandazione di mettere in atto adeguate tecniche di profilassi individuate dal Servizio fitosanitario regionale.

È vietato, inoltre, gettare i rami sui quali siano presenti le larve nei normali contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata, depositarli al Centro di raccolta comunale e abbandonarli nei cestini portarifiuti pubblici. Le spese per gli interventi sono a carico dei proprietari dei giardini e dei gestori delle aree verdi. Informazioni e il testo dell’ordinanza sono presenti sul sito del Comune di Modena alla pagina Ambiente (www. comune.modena.it/ambiente/animali/disinfestazioni)

Le ispezioni e le eventuali rimozioni devono essere ripetute ogni anno nel periodo tra gennaio e marzo.

I tecnici comunali effettueranno gli stessi controlli nei parchi e nelle aree verdi pubbliche mentre gli operatori della Polizia locali sono preposti ai controlli per il rispetto dell’ordinanza.