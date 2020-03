Il divieto di dimora non basta, 37enne arrestata a Pavullo

Ieri sera intorno alle 20:00, a Pavullo nel Frignano, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto una 37enne cittadina marocchina, in esecuzione di un aggravamento di una misura cautelare del divieto di dimora, già emessa nei suoi confronti. I carabinieri hanno accertato e documentato ripetute violazioni della misura cautelare del divieto di dimora. Inoltre, lo scorso 10 febbraio, la donna era stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.