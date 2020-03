Il Comune di Bologna pubblica i contenuti culturali online prodotti dalla città

A Bologna in molti stanno sperimentando forme di condivisione pubblica dell’arte e della cultura caricando online performance, contenuti di intrattenimento o formazione.

Per aggregare e rendere accessibili questi contenuti, favorendo il più possibile la modalità di fruizione da casa, il Comune e il Dipartimento Cultura, in collaborazione con le Istituzioni civiche hanno predisposto una piattaforma dedicata rivisitando il sito Agenda Cultura solitamente utilizzato per promuovere gli eventi e le mostre.

Da oggi, Agenda Cultura temporaneamente cambierà pelle e fino al 3 aprile segnalerà agli utenti del web contenuti culturali on demand, live streaming o podcast, proposti dagli operatori e dalle istituzioni bolognesi. Si potranno trovare anche contenuti per famiglie e bambini, così come comunicazioni di pubblico interesse.

Il Dipartimento Cultura e promozione della città del Comune di Bologna ha costituito un gruppo di lavoro operativo con gli operatori culturali convenzionati per promuovere il processo e invita tutti gli operatori interessati a segnalare la propria programmazione scrivendo a cultura@comune.bologna.it

Tale possibilità si aprirà anche al mondo dello sport e ai contenuti sportivi.

Bologna Agenda Cultura: http://agenda.comune.bologna.it