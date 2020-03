Casalgrande, riduzione rette di frequenza servizi 0 – 6

In data odierna la Giunta ha deliberato la riduzione delle rette di frequenza per i servizi 0 6 comunali e delle scuole paritarie convenzionate a seguito della chiusura della settimana dal 24 febbraio al primo marzo, dopo una consulta tra i vari istituti.

La riduzione è calcolata in proporzione ai giorni di chiusura delle scuole, rapportati ai giorni di apertura previsti dal calendario. Tale riduzione potrà essere erogata come rimborso o applicata come riduzione sulla retta stessa, e corrisponderà al 100% dell’importo relativo alla settimana di chiusura.

Per il mese di marzo a seguito della sospensione dei servizi scolastici – insieme agli assessorati dell’Unione, agli uffici dei servizi educativi e alle scuole del territorio comprese le scuole paritarie convenzionate – stiamo valutando quali forme di compensazione, e in che misura adottarle, per venire incontro alle famiglie di tutto il territorio di Casalgrande, indifferentemente rispetto al tipo di scuola frequentata.