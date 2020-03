Albinea, due iniziative per offrire un servizio culturale e ludico ai cittadini

La biblioteca Pablo Neruda di Albinea è chiusa nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, ma non per questo le sue attività si fermano.

L’amministrazione ha infatti deciso di organizzare due iniziative dedicate a grandi e piccini per mantenere con la comunità un filo diretto, nonostante l’impossibilità del contatto umano e della presenza fisica.

Si tratta del “Bookcrossing” e delle “Favole aperte nella biblioteca chiusa”.

Con la prima iniziativa si punta a incentivare la lettura, che in momenti difficili come questi rappresenta un validissimo modo di impegnare il tempo pur restando ognuno nella propria abitazione. A fianco dell’ingresso della biblioteca di Albinea è presente un espositore con libri interessanti, adatti ad ogni età. Il sistema per averli è semplice: basta prenderne uno e lasciarne un altro al suo posto. Oppure anche prendere un titolo e riportarlo una volta letto. Il personale della biblioteca provvederà ad arricchire ogni giorno l’espositore.

La seconda iniziativa sfrutta la tecnologia. A partire dal 12 marzo, collegandosi sul profilo Facebook della Biblioteca Pablo Neruda, si potranno ascoltare favole e fiabe lette dal personale della biblioteca e dai volontari a beneficio delle famiglie. L’orario in cui mettersi in contatto sarà le 17 di ogni martedì e giovedì.