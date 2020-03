Servizi garantiti in tutti i Comuni dell’Unione

Tutti i servizi saranno naturalmente garantiti ma verrà incentivato al massimo l’utilizzo del telefono e della posta elettronica.

Nell’ottica di evitare il più possibile gli spostamenti dalle proprie abitazioni e la concentrazione di persone nei luoghi pubblici, contribuendo in questo modo al raggiungimento degli obiettivi del DPCM 8 marzo 2020, la Giunta dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico questa mattina ha condiviso una comune modalità d’accesso ai servizi pubblici che sarà valida in tutti ed otto i comuni dell’Unione.

I servizi saranno garantiti per telefono o via posta elettronica: solo in caso di necessità ci si potrà recare allo sportello, possibilmente previo appuntamento.

Fanno eccezione solamente i servizi di Anagrafe, Urp, Polizia Municipale e Sportello Sociale, che saranno aperti con le consuete modalità di contatto.

L’invito a tutti i cittadini è di utilizzare il più possibile i “Servizi on line” raggiungibili dal sito internet istituzionale del proprio comune nel riquadro grigio alla voce “Trova Servizi”.

L’invito da parte di tutti i sindaci dell’Unione ai propri concittadini è di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitando comunque sempre i luoghi affollati.

Per favorire il più possibile la diffusione delle “buone pratiche” da seguire in questo momento delicato, i comuni si impegnano a diffondere capillarmente le dieci regole comportamentali, anche nella comunicazione con l’utenza.