E’ stato annullato a San Felice sul Panaro il laboratorio per bambini e genitori “Nati per leggere – Nati per la musica”, che avrebbe dovuto svolgersi sabato 14 marzo, alle 10.30, presso la biblioteca comunale Campi-Costa Giani con Claudia Franciosi, musicista e docente di propedeutica musicale. La decisione in ottemperanza delle disposizioni per il contenimento dell’infezione di coronavirus.