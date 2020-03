In osservanza alle disposizione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto del diffondersi del Coronavirus, in via precauzionale e nell’interesse della salute di equipaggi e pubblico, si è deciso di rimandare, a data da destinarsi, il Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme che era previsto il 21 e 22 marzo 2020 a Salvarola Terme, Sassuolo, Maranello e Modena. L’organizzazione Concours d’Élégance spera a breve di poter comunicare la data della nuova edizione.