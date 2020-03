Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 10 marzo

Cielo generalmente poco nuvoloso, a tratti velato, per transito di nubi alte e stratificate di scarsa consistenza nel corso della giornata. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 3 e 6 gradi; massime in aumento, più sensibile sui rilievi e pianura occidentale, con valori tra 12 e 15 gradi nei capoluoghi. Venti: deboli; in prevalenza occidentali, in temporanea rotazione da est nel pomeriggio sul settore orientale. Mare: inizialmente mosso, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso dalla tarda mattinata.

(Arpae)