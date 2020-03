Per una notte in A14 chiusa l’uscita della stazione di Riccione

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa l’uscita della stazione di Riccione, per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Rimini sud o di Cattolica.