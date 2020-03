Momentaneamente chiuso lo sportello dell’Ufficio passaporti di Castelnovo ne’ Monti

A seguito delle disposizioni ministeriali per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di rendere disponibili in questa fase tutte le risorse della Polizia di Stato da dedicare all’effettuazione dei servizi necessari per il contenimento del fenomeno epidemiologico, da oggi e fino a cessate esigenze, lo sportello dell’Ufficio passaporti ubicato all’interno del comune di Castelnovo ne’ Monti rimarrà chiuso.

Rimangono comunque attivi gli sportelli dell’Ufficio Passaporti della Questura di Reggio Emilia in via Dante Alighieri 10.