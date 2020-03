Modena: anagrafe, fino al 3 aprile fermi gli sportelli nei quartieri

Per esigenze organizzative è stata sospesa l’attività dei quattro sportelli anagrafici di Quartiere di Modena fino a venerdì 3 aprile, quando sono attesi aggiornamenti dal Governo sulle misure di contenimento e prevenzione del contagio da Coronavirus.

Il Comune di Modena garantisce il servizio ai cittadini, grazie all’attività che prosegue degli operatori dei servizi demografici e all’apertura dell’Anagrafe centrale di via Santi 40 (l’invito è quello di recarvisi solo in caso di effettiva necessità per non creare assembramenti), privilegiando i servizi online e il rilascio di certificati ed estratti nelle edicole che aderiscono al circuito “Io certifico”, in collaborazione tra Comune e Sinagi (Sindacato nazionale giornalai italiani).

L’anagrafe di via Santi 40, infatti, è aperta negli orari consueti dalle 8.30 alle 12.30 da lunedì a sabato, e al giovedì anche al pomeriggio dalle 14 alle 18 (per informazioni tel. 059 2032077 da lunedì a venerdì 9 – 11; per prenotazione appuntamenti tel. 059 2032421 lunedì, martedì e mercoledì 11 – 13.30; giovedì e venerdì 11 – 13).

L’ingresso ai locali di via Santi è consentito a un massimo di 20 persone per volta. Hanno priorità di accesso coloro che hanno preso un appuntamento, e chi attende all’esterno deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri. I cittadini sono invitati a rivolgersi al servizio solo per richieste urgenti che non possono essere rinviate ad altro momento.

I certificati anagrafici e di stato civile possono essere richiesti direttamente online (www.comune.modena.it/servizidemografici/anagrafe-on-line).

Se il certificato serve per una pratica legale o notarile avvocati, notai e commercialisti della provincia di Modena possono richiederlo online evitando di inviare il cittadino in anagrafe. Tutte le informazioni sul servizio di rilascio di estratti e certificati in edicola e l’elenco delle 24 attività aderenti tra il centro e le frazioni sono online sul sito web (www.comune.modena.it/edicole).

Informazioni online sul sito dell’anagrafe (www.comune.modena.it/anagrafe).