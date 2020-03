Lapam, uffici aperti ma appuntamenti solo per inderogabili necessità. Risposte agli associati via mail o telefono

Le sedi Lapam Confartigianato restano aperte ma, in accordo con il decreto del Governo, fino al 3 aprile occorre contingentare la presenza negli uffici. Di conseguenza saranno privilegiate le richieste via mail e via telefono, mentre la presenza degli associati negli uffici sarà consentita solo previo appuntamento e per inderogabili necessità.

In ogni caso Lapam è a disposizione degli associati per dare una consulenza, oltre naturalmente all’attività garantita per le scadenze. In particolare Lapam è a disposizione per quanto riguarda la modulistica (ad esempio per i pubblici esercizi e per il commercio), per le autocertificazioni necessarie in questi giorni e per le domande di cassa integrazione in favore delle imprese che, a causa del coronavirus, stanno perdendo fatturato, clienti e commesse.

A questo proposito l’associazione si è già attivata per far avere a tutti gli 11mila associati le informazioni necessarie, mettendo a disposizione per ciascuna sede i contatti telefonici e di posta elettronica.