Emergenza Coronavirus, a Casalgrande cambiano le modalità di accesso ai servizi comunali

A seguito delle ordinanze emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ultimo il Dpcm 8 marzo 2020), l’accesso ai servizi comunali da domani, 10 marzo 2020, sarà possibile preferibilmente online per i servizi in cui è prevista questa modalità, oppure su appuntamento e solo in caso di reale necessità e urgenza. L’accesso resta libero solo per i servizi demografici (stato civile, dichiarazioni di nascita e di morte ecc.).

Questo l’elenco dei numeri a cui rivolgersi per ottenere un appuntamento: