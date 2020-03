Covid-19, la Direzione Ausl Reggio smentisce con forza una grave fake news che sta circolando

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia smentisce in maniera categorica la falsa notizia che circola da qualche ora attraverso i social network in merito al fatto che nel Reparto di Rianimazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia sarebbero finiti i posti a disposizione e che si starebbe scegliendo chi curare e chi no.

In un momento di così grande impegno da parte di tutta la sanità pubblica, la Direzione condanna con forza la diffusione di queste insensate e irresponsabili false notizie ed informa di avere dato mandato al Servizio Legale di sporgere denuncia alla Polizia Postale per procurato allarme.