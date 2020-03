Conte annuncia inasprimento delle misure. Zona rossa estesa a tutta Italia

I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti”, sono le parole del premier Conte intervenuto stasera per annunciare che con un nuovo decreto da domani le regole già in vigore in Lombardia e in altre province del Nord sono estese a tutta la penisola, l’Italia come zona protetta.

L’appello è quello di restare a casa.