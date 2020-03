A Modena la Polizia di Stato chiude una sala scommesse che non rispetta gli orari

A seguito di quanto previsto dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, la Polizia di Stato sta effettuando mirati controlli sull’osservanza delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Poco fa, la Squadra Ammnistrativa della Questura di Modena ha sottoposto a chiusura una sala scommesse, ubicata nella prima periferia cittadina, che contravvenendo al divieto imposto era aperta e all’interno si trovavano cinque avventori, intenti ad effettuare scommesse.

Al titolare della licenza è stata comminata la sanzione ex art. 650 c.p., come previsto dall’art. 3 comma 4 del D.L. 23.02. 2020 n. 6. La situazione dei cinque clienti è al momento al vaglio della Questura.

Massima attenzione sarà prestata dalla Polizia di Stato sull’intero territorio della Provincia per prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele contemplate dal succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.