Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 9 marzo

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli che, a partire dal crinale appenninico occidentale, interesseranno nel corso della giornata prevalentemente il settore centro-occidentale della nostra regione; deboli irregolari sul settore orientale. Quota neve inizialmente attorno ai 1200-1300 metri, in diminuzione dalle ore centrali fino a 7-800 metri. Dalla serata tendenza ad esaurimento dei fenomeni, con deboli precipitazioni residue sui rilievi e nuvolosità in graduale attenuazione. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 5 e 7 gradi. Massime in lieve calo, tra 8 e 12 gradi. Venti: inizialmente deboli meridionali, tendenti a ruotare dai quadranti settentrionali dalla tarda mattinata. Mare: poco mosso, mosso in serata.

(Arpae)