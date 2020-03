Coronavirus, visite ambulatoriali della Continuità Assistenziale solo dopo contatto telefonico. Al via da oggi, 7 marzo

Per contenere il contagio ed evitare gli assembramenti, da oggi, 7 marzo, per accedere agli ambulatori della Continuità Assistenziale è necessario telefonare preventivamente allo 051 3131, per una prima valutazione delle eventuali condizioni di salute del paziente e di possibile rischio infettivo. Sarà il medico di Continuità Assistenziale ad ammettere il paziente in ambulatorio ed ad effettuare le attività necessarie.

La Continuità Assistenziale è attiva tutti i giorni dalle 20 alle 8, sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20, i giorni prefestivi dalle 10 alle 20.