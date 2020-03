Volley, Sassuolo in cerca di continuità a Roma

A nemmeno ventiquattr’ore dalla vittoria contro Montecchio, la Green Warriors Sassuolo è già tornata in campo per preparare al meglio la delicata trasferta di domenica contro Roma, valida per quinta giornata di Pool Salvezza. In ottemperanza alle disposizioni del Governo, all’Honey Sport City di Roma, il match si giocherà rigorosamente a porte chiuse.

La vittoria contro Montecchio ha certamente riportato morale e nuove consapevolezze in casa Green Warriors, capace di ribaltare un match che – sotto 1-0 nella conta dei set e 21-14 nel secondo parziale – sembrava ormai aver preso una piega sfavorevole ai colori neroverdi. Quella vista ieri è una Sassuolo combattiva, che lotta su ogni pallone, ben gestita da una Galletti capace di mandare in doppia cifra tre delle sue attaccanti.

Questo non deve comunque portare ad abbassare l’attenzione: la stagione è ancora lunga, l’obiettivo “salvezza” non è ancora raggiunto e quella di Roma non sarà certamente una trasferta semplice.

“Il tempo è tiranno: sono passati poche ore dalla sfida contro Montecchio ed è già tempo di pensare a Roma – commenta coach Barbolini. Rispetto a qualche giorno fa, però, lo facciamo con uno spirito completamente diverso: la partita di ieri ha evidenziato un enorme passo avanti ed è successo esattamente quello che tutti noi speravamo succedesse dopo le ultime sconfitte. Ci stiamo allenando molto bene e i risultati stanno arrivando: vincere ti porto più convinzione e maggiori consapevolezze e questo fa ben sperare”.

“Quella di ieri – continua Barbolini – è stata sì la vittoria dei singoli ma soprattutto la vittoria del gruppo nel suo complesso, che era quello che era mancato nelle scorse partite”.

La partita, affidata alla coppia arbitrale formata da Deborah Proietti ed Enrico Auturi, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Roma Volley Group. Fischio di inizio alle 17.