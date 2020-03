Il Consiglio dei Ministri ha rinviato a data da destinarsi il Referendum previsto inizialmente per il prossimo 29 marzo, a causa dell’emergenza per il Coronavirus, per questo motivo il rilascio del duplicato delle tessere elettorali presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Sassuolo è anch’esso sospeso fino a quando non verrà definita una nuova data di consultazione elettorale.