Per il “bonus facciate” a Carpi una cartografia interattiva

Il Comune di Carpi ha predisposto una cartografia interattiva, disponibile all’indirizzo https://sit.terredargine.it/geonext-dc/ per coloro interessati al cosiddetto “bonus facciate”, cioè la detrazione delle spese sostenute nel 2020 per recuperare o restaurare la facciata di edifici ubicati in determinate zone: la cartografia serve appunto a capire se il proprio immobile ha i requisiti per ottenere il beneficio fiscale.

La norma, introdotta dall’ultima legge finanziaria, prevede la detrazione d’imposta del 90% di quanto speso, senza limiti, da ripartire in dieci quote annuali costanti, per interventi di recupero o restauro, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture murarie della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (cioè, in altre parole, non infissi, imposte, caditoie, tende, porte, portoni, cancelli eccetera): per facciata si intende quella esterna, ma anche interna se visibile dalla strada. I cittadini e i gli addetti interessati alla procedura, possono consultare il materiale informativo all’indirizzo

https://prg.carpidiem.it/index.php/piani-di-settore/57-bonus-facciate-legge-160-2019

dove sono scaricabili la cartografia del territorio, con individuazione delle zone omogenee “A” e “B”, e il modulo per richiedere l’attestazione urbanistica, indispensabile al riconoscimento del bonus; presenti anche collegamenti alla cartografia interattiva e al sito dell’Agenzia delle entrate.

Informazioni: 059649056 Edilizia Privata o 059649150 Urbanistica; prg@carpidiem.it o urbanistica@pec.comune.carpi.mo.it