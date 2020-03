Dopo il rinvio a causa dell’emergenza Coronavirus, è già stato riprogrammato lo spettacolo “Mogol racconta Mogol”, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna. L’evento benefico, inizialmente previsto per l’8 marzo, si terrà sabato 10 ottobre alle 21. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data, mantenendo gli stessi posti assegnati.