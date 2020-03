Furto di Parmigiano Reggiano in caseificio di Rubiera

Ignoti ladri, nottetempo, dopo aver manomesso l’allarme e praticato un foro sulla parete retrostante di un caseificio di Rubiera, hanno raggiunto il magazzino stagionatura da dove hanno asportato, stando ai primi controlli ancora in fase di inventario, numerose forme di Parmigiano Reggiano. Complessivamente il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri di Rubiera, intervenuti per il sopralluogo, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.