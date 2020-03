Chiusure notturne in A13, A14 e sulla Diramazione Ferrara Sud

Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Sulla A13 Bologna-Padova:

-nelle cinque notti consecutive di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto;

-nelle tre notti consecutive di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare a stazione autostradale di Bologna Interporto, sulla stessa A13, o alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-nelle tre notti consecutive di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 22:00-6:00, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (provenienza Milano e Firenze), sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera e rientrare dalla stessa in direzione di Padova.

Sulla Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi) D23, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la Tangenziale ovest di Ferrara e quello per la SS16 Adriatica, in direzione di Porto Garibaldi, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 marzo.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara e la SS16 Adriatica;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la SS16 Adriatica e quello per la SS64 Porrettana, in direzione della stazione autostradale di Ferrara sud, dalle 21:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 marzo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 Adriatica e la SS64 Porrettana.