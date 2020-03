Autostazione Vignola, il Comune effettua lavori di pulizia e sanificazione

In questi sono stati effettuati lavori di pulizia e sanificazione presso l’autostazione di Vignola, come misure di contrasto al degrado e alla potenziale diffusione del Corona virus.

Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Angelo Pasini, che spiega:

“Nei giorni scorsi alcuni addetti hanno provveduto a lavare e sanificare le panchine, i marciapiedi e gli stalli per la sosta di bus e corriere. Tale attività che sarà cadenzata anche in futuro per tenere più puliti e igienizzati questi ambienti e questi arredi. Sono stati rifatti anche i bagni della sala viaggiatori.

Rilevante è stata pure la sistemazione del verde, anche fuori dal perimetro della stazione dove abbiamo iniziato la messa a dimora di alberi da fiore nell’area destinata a diventare il “Bosco delle Api”. Abbiamo coinvolto Seta, Hera e la Polizia Locale per maggiori controlli, oltre agli Uffici comunali del Patrimonio, della Viabilità e del Verde Pubblico per il miglioramento della stazione e del contesto urbano dove la stessa è integrata. Perciò sono stati finanziati e verranno realizzati nelle prossime settimane gli interventi per il miglioramento del sottopasso di via Resistenza, con nuova illuminazione, ripristino dell’asfalto nelle aree di accesso, ringhiere e segnaletica per garantire la sicurezza dei pedoni e dei mezzi in transito.

Grazie infine anche al gestore del bar dell’autostazione, per la collaborazione e la disponibilità a migliorare aree e servizi a favore dell’utenza del trasporto pubblico”.