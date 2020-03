A fuoco nella notte la cabina di una motrice a Sant’Ilario d’Enza

Poco prima delle 23.30 di ieri i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, su input della centrale operativa del comando Provinciale di Reggio Emilia allertata dai vigili del fuoco reggiani che stavano operando con una loro squadra, sono intervenuti in un parcheggio di via Pier Paolo Pasolini del comune di Sant’Ilario d’Enza dove era stata segnalata la cabina di una motrice in fiamme.

Sul posto gli operanti accertavano che, per cause ancora al vaglio, si sviluppava un incendio che danneggiava la motrice di proprietà di un’azienda reggiana. Nel corso del sopralluogo tecnico, eseguito unitamente ai vigili del fuoco, i carabinieri non rinvenivano elementi che potessero definire con certezza le origini dell’incendio, le cui esatte cause – di probabili origini accidentali – sono ancora in corso di accertamento.