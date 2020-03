Quaranta nuovi alberi nei parchi di Sasso Marconi in occasione di “M’Illumino di meno”

Il patrimonio verde di Sasso Marconi si arricchisce di 40 nuovi alberi. I primi 25 sono stati messi a dimora nei giorni scorsi in alcuni parchi pubblici (parco Sassenage, parco Marconi, parchi di via Europa e via Amedani), nell’area di sgambamento cani del capoluogo e nei giardini del Nido Girasole e della scuola materna di San Lorenzo. Le ultime piantumazioni sono in corso proprio in questi giorni nel parco di via Iara e, a seguire, nel parco della Contessina a Pontecchio.

Gli alberi sono stati in parte donati da un gruppo di cittadini di Borgonuovo cui il Comune, attraverso il proprio Ufficio Ambiente, ha fornito il necessario supporto tecnico nelle operazioni di posa, e in parte sono stati messi a disposizione da aziende e privati che, in seguito all’abbattimento di alberi pericolanti o ammalorati all’interno delle rispettive proprietà, hanno ‘compensato’ la riserva green perduta con gli esemplari abbattuti, fornendo nuove piante da destinare alle aree di verde pubblico (individuate d’intesa con l’Amministrazione comunale).

Tutti i nuovi alberi sono specie autoctone (tigli, ciliegi, pruni rosa, aceri campestri e peri salicifoglia), scelte in funzione del loro valore estetico e ambientale.

Con la posa di questi nuovi alberi il Comune di Sasso Marconi aderisce all’edizione 2020 di “M’Illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che ricorre domani, 6 marzo: in questa XVI edizione, la campagna di sensibilizzazione della trasmissione Caterpillar da Rai Radio 2, invita i comuni italiani ad aumentare il proprio patrimonio verde con nuovi alberi.

“Voglio ringraziare i cittadini e i tecnici comunali che hanno partecipato con grande entusiasmo a un’operazione destinata a migliorare estetica e fruibilità dei nostri parchi – osserva Irene Bernabei, Assessora all’Ambiente di Sasso Marconi -. Iniziative come questa rientrano a pieno titolo tra le buone pratiche ambientali promosse dal nostro Comune e sono previste anche dal ‘Patto per la cura e la bellezza delle città’ che abbiamo sottoscritto lo scorso anno assieme a molti altri comuni italiani, impegnandoci a promuovere azioni orientate alla cura e sviluppo sostenibile del territorio. Ma soprattutto sono un bell’esempio di collaborazione pubblico/privato che intendiamo ulteriormente stimolare attraverso iniziative come “Verde in Comune”, il progetto di partecipazione civica che nelle prossime settimane coinvolgerà i cittadini in interventi di cura e sistemazione del verde pubblico”.