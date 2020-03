Guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso: finisce in carcere reggiano 58enne

Deve scontare una pena complessiva di 1 anno e 3 mesi di reclusione e pagare una pena pecuniaria di duemila euro per guida in stato di ebbrezza alcoolica e ed omissione di soccorso. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Luzzara, a cui la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia aveva trasmesso il provvedimento restrittivo per l’esecuzione, ieri hanno arrestato un luzzarese 58enne.

I fatti risalgono al mese di gennaio 2012 quando l’uomo, che si trovava con la sua auto a Suzzara, incorse in un incidente stradale omettendo di prestare soccorso alla vittima. I successivi accertamenti eseguiti dai Carabinieri dimostrarono per altro che l’automobilista si era posto alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di bevande alcoliche.

Ultimate le formalità di rito, i Carabinieri hanno quindi associato il condannato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia ove dovrà scontare la pena.