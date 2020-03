Fiorano: riduzione delle rette per nidi e Centro bambini e famiglie per sospensione del servizio

Il Comune di Fiorano Modenese conferma l’intenzione di ridurre le rette degli asili nido e del centro bambini e famiglie, proporzionalmente ai giorni di chiusura del servizio a causa delle misure emergenziali previste dalle autorità competenti. La riduzione verrà applicata già dal mese di febbraio e per il tempo in cui rimarranno sospese le attività educative. L’iniziativa segue la lettera inviata dal sindaco Francesco Tosi alla Regione Emilia-Romagna, nome dell’Unione Comuni del Distretto Ceramico.

“Stiamo affrontando un’emergenza che ha richiesto misure eccezionali in tutti gli ambiti e servizi, incluse le agenzie educative. – sottolinea l’assessore alle Politiche Educative e Scolastiche di Fiorano Modenese, Luca Busani – Nel confronto effettuato con le dirigenti scolastiche del nostro Comune, abbiamo condiviso che la condizione attuale può servire da stimolo per sviluppare e perfezionare nuove pratiche con l’ausilio di strumenti tecnologici innovativi, senza per questo stravolgere le metodologie di didattica esistenti, utilizzando soprattutto la rete di collaborazione con i genitori. Stiamo inoltre valutando nuove progettualità che, in ottemperanza alle direttive contenute nell’ultimo DPCM, permettano di garantire i servizi essenziali alle famiglie e, al tempo stesso, tutelino i lavoratori coinvolti. L’Amministrazione vuole infatti garantire il massimo impegno per sostenere questo sforzo che sta coinvolgendo l’intera comunità, per tutelare al meglio la salute e l’educazione di bambini e ragazzi.”

Negli istituti scolastici presenti sul territorio fioranese sono infatti già attive pratiche di didattica a distanza, veicolate attraverso il registro elettronico o altri canali comunicativi, anche grazie alla collaborazione dei genitori rappresentanti di classe. Ci si avvale di piattaforme online per la fruizione di contenuti didattici preparati dagli insegnanti, pensate anche per la scuola dell’infanzia, adottando attività che rientrano nell’ordinaria prassi didattico-metodologica in essere nelle scuole.

Di ricorda che fino al 15 marzo 2020 le segreterie scolastiche ricevono su appuntamento, telefonico o via e-mail, dalle ore 11 alle ore 13 presso l’I.C. Fiorano Modenese 1 e dalle ore 11.15 alle ore 13.15 presso l’I.C. Bursi.