FIAB-Tuttinbici, sabato mattina in piazza Fontanesi con il gazebo

FIAB-Tuttinbici sarà presente in Piazza Fontanesi con il suo gazebo informativo sabato mattina 7 marzo e tutti i sabati mattina di marzo. Verrà distribuito il nuovo libretto di Tuttinbici contenente il dettaglio delle gite 2020 e tanti contenuti interessanti sulla ciclabilità a Reggio. Sarà possibile iscriversi o rinnovare la tessera per l’anno 2020.

Inoltre, dopo il monitoraggio luci di dicembre e il recente incontro pubblico su “Visibilità e sicurezza in bicicletta”, continua la campagna per sensibilizzare i ciclisti a circolare in regola con i dispositivi luminosi.

Prosegue anche l’attività di prevenzione del furto, con la distribuzione delle targhette Easytag Bicisicura, che offrono un effetto deterrente rispetto al furto e rendono la bicicletta identificabile e rintracciabile.

Sarà poi disponibile l’“Almanacco dei ciclisti Illuminati” di Ivanna Rossi e Gianfranco Fantini”: un libro da non perdere per chi ama Reggio e la bicicletta e che racconta la passione del nostro territorio per questo fantastico mezzo a due ruote.

Organizzatore: FIAB Reggio Emilia Tuttinbici – https://www.tuttinbici.org – info@tuttinbici.org – tel. 328-1850980