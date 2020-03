Coronavirus, Castelnovo di Sotto: non si paga la quota fissa delle rette per il tempo di sospensione delle scuole

In applicazione dei provvedimenti relativi a “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019” sono state chiuse, quindi senza alcuna possibilità di frequenza, le scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo.

Vista la situazione l’Amministrazione di Castelnovo di Sotto ha deciso di intervenire a sostegno delle famiglie, non facendo pagare, per le settimane di chiusura, la quota fissa delle rette di frequenza su nidi e scuole dell’infanzia comunali, nonché la corrispondente quota relativa al tempo prolungato e dei servizi educativi come il CEP (Centro educativo pomeridiano).