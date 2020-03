Ausl Irccs Reggio Emilia: chiusure temporanee da sabato 7 marzo 2020

Distretto di Reggio Emilia, in via temporanea e fino a nuove indicazioni, per motivi organizzativi, nelle giornate di sabato, a partire da sabato 7 Marzo, lo sportello CUP e il Centro Prelievi della Casa della Salute Ovest resteranno chiusi. Il lunedì pomeriggio, da lunedì 9 marzo, resteranno chiusi gli ambulatori di Viale Monte San Michele. Per i prelievi e per le visite specialistiche prenotate i cittadini saranno chiamati per telefono dagli operatori al fine di ottenere un nuovo appuntamento.

E’ possibile prenotare visite ed esami nelle farmacie aderenti a FarmaCup, tramite le postazioni MediCup, telefonando al CupTel al numero verde 800 425 036, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17.30 oppure tramite Fascicolo Sanitario Elettronico.

Sono a disposizione gli sportelli CUP della Casa della Salute Ovest, aperti da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.45 e il mercoledì dalle ore 14 alle ore 17.30; quelli di Viale Monte San Michele, aperti da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 12.45, il martedì e il giovedì dalle ore 14 alle ore 17.30 e quelli della Casa del Dono, aperti da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle ore 16.

Ci scusiamo per eventuali disagi.