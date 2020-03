Al Duse di Bologna spettacoli sospesi sino al 3 aprile

In ottemperanza al decreto firmato il 4 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale, sono sospesi tutti gli spettacoli, i concerti e gli eventi aperti al pubblico in programma al Teatro Duse di Bologna fino al 3 aprile 2020.

La Direzione Artistica e lo staff del Teatro Duse sono a lavoro per definire, con la massima tempestività, le conseguenti modifiche al calendario. Non appena possibile, il Teatro Duse comunicherà modalità e date di recupero degli spettacoli sospesi. Tutte le informazioni saranno disponibili anche sul sito teatroduse.it e sui canali social del Teatro.

La biglietteria del Teatro Duse è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19. (Info: Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it).