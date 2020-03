Volley, Green Warriors pronta per tornare in campo: domani c’è Montecchio

Dopo dodici giorni di stop dalle gare ufficiali, la Green Warriors Sassuolo è pronta per tornare in campo. Domani, giovedì 5 marzo, Cvetnic e compagne saranno ospiti della S.lle Ramonda Ipag Montecchio, nel recupero della terza giornata di Pool Salvezza, inizialmente programmata per domenica 22 febbraio ma poi saltato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Alla vigilia del ritorno in campo della formazione neroverde, Beatrice Iaccheri – team manager della squadra – ha fatto il punto della situazione, ripartendo dall’ultimo match disputato a metà febbraio contro Macerata: “Sicuramente dopo la sconfitta a Macerata, il clima era teso, sia in squadra sia a livello più generale in Società. Abbiamo parlato molto della partita e della nostra situazione e intensificato gli allenamenti e la squadra è apparsa da subito più motivata. Gli allenamenti si sono svolti in maggiore armonia e con grande impegno da parte di tutti: purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di riscattare subito la sconfitta contro Macerata, visto che il campionato è stato poi sospeso. Adesso è arrivato il momento di tornare a giocare: quello che è spero è che quanto fatto e visto di buono in allenamento si concretizzi poi sul campo”.

Coerentemente da quanto disposto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo, la partita verrà disputata a porte chiuse, ma sarà possibile seguirla in diretta streaming sul canale Youtube “Unione Volley Montecchio Maggiore”. Fischio di inizio alle 18.00.