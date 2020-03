Terminata l’installazione della segnaletica per il nuovo autovelox fisso di via Garcìa Lorca, tra Bagno e Masone

Sono terminati i lavori per il completamento della segnaletica stradale del nuovo autovelox fisso installato sulla via Emilia in direzione Modena, tra le frazioni di Bagno e Masone. L’occhio elettronico, in funzione 24 ore su 24, individuerà gli automobilisti che supereranno il limite dei 70 chilometri orari in entrambi i sensi di marcia. L’apparato di controllo, posizionato all’interno del tratto tra l’uscita dal centro abitato di Masone, è un velox tipo T-Exspeed V.2.0.

Nei prossimi giorni saranno ultimate le procedure amministrative per consentire il funzionamento a pieno regime alla nuova strumentazione.