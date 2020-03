Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 5 marzo

Al mattino cielo poco nuvoloso sul settore orientale, aumento della nuvolosità sul settore centro-occidentale associata a precipitazioni sui rilievi appenninici. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità a tutto il territorio con intensificazione delle precipitazioni sui rilievi appenninici centro-occidentali e pianura parmense-piacentina. Quota neve compresa tra 1600 e 1700 metri. Temperature: minime stazionarie sul settore centro-occidentale tra 3 e 4 gradi, in lieve flessione sulla costa comprese tra 4 e 7 gradi; massime in leggera flessione sulle pianure occidentali e comprese tra 9 e 14 gradi. Venti: inizialmente deboli variabili; nel corso del pomeriggio/sera moderati con rinforzi da sud-ovest sui rilievi, Romagna e settore costiero. Mare: poco mosso con moto ondoso in rapido aumento fino a molto mosso in serata.

(Arpae)