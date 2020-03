“Che bell’orologio, me lo fai provare?”, e poi se lo tiene. Ballerina denunciata a Carpi

A novembre aveva trascorso una serata in un night di Carpi, e dopo essersi intrattenuto con una ballerina romena residente in città, l’uomo – un 69enne – aveva ceduto alle richieste della donna la quale, dopo aver notato che l’uomo indossava un Rolex Submariner del valore di circa 8.000 euro, gli aveva chiesto di farglielo provare. L’anziano signore, irretito dalla giovane ragazza, aveva acconsentito non solo a quella richiesta, ma anche a quella di farglielo tenere qualche giorno.

Nonostante le accorate richieste dell’uomo – il quale, tra l’altro, non sapeva come giustificarsi con la moglie che aveva notato lo strano ammanco – sono passati mesi senza che la ragazza glielo riconsegnasse. Il 69enne qualche giorno fa si è dunque rivolto ai carabinieri che, ieri pomeriggio, dopo aver rintracciato la donna, ne hanno perquisito l’abitazione rinvenendo il prezioso accessorio. La ballerina dovrà rispondere di appropriazione indebita.