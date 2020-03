Castelfranco Emilia: taglio alle rette di asili, mense scuola e trasporti pre e post scolastici

Riduzione in base all’effettivo svolgimento del servizio, delle rette dei nidi e del servizio mensa scuole dell’infanzia e primaria per il mese di febbraio a seguito della chiusura straordinaria dell’attività scolastica per il contrasto alla potenziale diffusione del Coronavirus Covid19. Questo il provvedimento assunto dal Comune di Castelfranco Emilia che ha deciso di procedere immediatamente, appunto già dal mese appena trascorso, con uno sconto alle famiglie commisurato ai servizi di cui non hanno fruito.

I bollettini di febbraio saranno emessi lunedì prossimo 9 marzo, già scontati per un importo pari al 25%. Contemporaneamente sarà inviata una comunicazione via newsletter a tutte le famiglie. Si procederà analogamente anche per il mese di marzo, facendo ovviamente il computo solo a fine mese: attualmente la riduzione prevista è del 23%, ma tutto sarà parametrato ai giorni di effettiva chiusura e mancata fruizione dei servizi.

Stesso identico approccio, sia per febbraio che per il mese in corso, sarà applicato ai trasporti scolastici ed ai servizi di pre e post scuola, fino alle secondarie di primo grado.

«In un momento quale quello attuale abbiamo deciso di mettere in campo tutte le iniziative possibili per essere, ancora una volta e ancora di più, al fianco dei nostri concittadini – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Gargano, aggiungendo che – stiamo mettendo in campo una misura di sostegno concreto alle famiglie per tutelarle nei costi che hanno dovuto sostenere a fronte della chiusura dei servizi, riducendo appunto le rette. Vedremo quali saranno i supporti che arriveranno dalla Regione, nel frattempo abbiamo deciso di non attendere oltre. Le difficoltà che i cittadini stanno affrontando alla luce della situazione che si è creata con il rischio epidemiologico da Coronavirus Covid19 sono attuali, pertanto la nostra risposta vuole e deve essere immediata. Abbiamo inoltre deciso di prendere ulteriori iniziative straordinarie volte a supportare le famiglie dei bambini sul fronte dei trasporti pre e post scolastici. I nostri dirigenti, ai quali va ancora una volta il mio grazie per la costante operatività, sono al lavoro per tutte le procedure del caso».