Vede i carabinieri e getta a terra dose di eroina pronta allo spaccio. Arrestato a Gualtieri

Notato in compagnia di una nota assuntrice di stupefacenti a gettato a terra una dose di eroina. Il gesto, per quanto rapido, non è passato inosservato ai a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Gualtieri che l’hanno fermato recuperando la dose di eroina appena gettata. A casa l’uomo in due piccole casseforti riposte sopra un mobile è risultato detenere altre dosi di eroina, contante provento dell’illecita attività e il kit dello spaccio costituito da bilancino di precisione, sostanza da taglia e appunti contabili.

Questa la premessa dei atti che ieri ha visto i carabinieri della stazione di Gualtieri arrestare con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente un 45enne reggiano residente a Gualtieri ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. All’uomo i carabinieri hanno sequestrato una decina di dosi per complessivi 10 grammi di eroina, una dose di marijuana, un centinaio di euro provento dello spaccio, sostanza da taglio, un bilancino di precisione e appunti contabili.