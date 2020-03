Nido e Materna, a Castellarano rette e tariffe ridotte del 25%

Rette e tariffe ridotte del 25% per le famiglie che hanno bambini al Nido comunale, alla Materna Statale e al Centro Bambini e Genitori di Castellarano.

“La sospensione dei servizi scolastici, imposta dal Ministero della Salute a tutti i comuni della regione per continuare a prevenire il fenomeno legato al fenomeno di CoronaVirus, non sta consentendo in questi giorni di fruire del regolare servizio a numerose famiglie del nostro territorio.

Per questo come Amministrazione ci siamo sentiti in dovere di mettere in campo tutti i provvedimenti necessari per consentire alle famiglie di essere giustamente esentate dal pagamento nelle settimane di sospensione del servizio” – afferma il sindaco Giorgio Zanni.

Il calcolo della riduzione di spesa è semplice: ogni settimana di servizio equivale ad un quarto di costo in meno – dunque il 25% del costo mensile – che quindi andremo correttamente a sgravare da ogni famiglia.

Questo avverrà sia per il periodo di sospensione in corso nel mese di marzo, che verrà fatturato a fine mese in maniera corretta, che per la settimana di stop già trascorsa in febbraio, che sarà invece scontata dalla successiva fattura del mese di marzo.

“Siamo pronti per continuare a fare la nostra parte anche se il Governo dovesse imporre ulteriori restrizioni necessarie. Nel caso, procederemo allo stesso modo, anche se al momento non sono previste né paventate – conclude il vicesindaco Paolo Iotti – Anche in questa situazione l’attenzione per le famiglie e per l’educazione rimane per noi una priorità”.