Mercato settimanale di Vignola, dalla prossima settimana inizia la tracciatura a terra degli spazi

A partire da martedì 10 marzo inizierà la tracciatura a terra delle aree in concessione agli ambulanti per il mercato settimanale del giovedì mattina. I lavori proseguiranno, in quattro diverse giornate, fino a terminare il 26 marzo.

“Questa azione – spiega l’assessore alle attività produttive, Massimo Venturi – è il primo passo per riportare il secondo mercato della provincia di Modena al lustro che merita. Eliminando i posteggi mancanti, saranno peraltro migliorati i requisiti minimi di sicurezza e sarà dato al mercato un ordine che mancava da anni. Questo traguardo, invocato da decenni, viene raggiunto dopo un anno di lavoro di questa amministrazione e degli uffici competenti, che ringrazio di cuore. Il progetto – prosegue Venturi – è stato presentato alle associazioni di categoria, che ne hanno condiviso gli obiettivi e l’approccio. Seguiranno, dopo i lavori, alcune settimane di verifica, che saranno utili per valutare eventuali ulteriori interventi al fine di una piena razionalizzazione degli spazi, nell’ottica della congruità e della sicurezza”.