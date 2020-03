A Casalgrande la Ztl resta aperta per altri 6 mesi

La Ztl in centro a Casalgrande resta aperta per altri sei mesi, fino al 6 agosto 2020. E’ quanto si legge in una ordinanza emessa dal settore Lavori pubblici del comune. Il provvedimento sospende le precedenti limitazioni della zona a traffico limitato “al fine – si legge nell’ordinanza – di portare avanti le specifiche iniziative rivolte allo sviluppo delle attività commerciali del capoluogo e delle frazioni”.

Questi i punti salienti del provvedimento:

Sospenzione della Zona a traffico limitato in piazza Martiri della Libertà e in via Moro nel tratto compreso tra via Botte / via Canaletto e l’intersezione con via Marx;

Istituzione di senso unico in direzione nord – sud con entrata in piazza Martiri della Libertà e uscita all’incrocio tra via Moro e via Marx;

Limite di velocità dei 30 chilometri orari

Divieto di transito a tutti veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate (fatti salvi i veicoli diretti alle attività commerciali in loco).

Stop e precedenza all’incrocio con via Marx

Su tutta piazza della Costituzione, regolamentazione della sosta con disco orario di 30 minuti.

Continueranno nella zona i controlli della Polizia Municipale sul rispetto dei limiti di velocità e sulla correttezza delle modalità di sosta delle auto.